VILLA LITERNO. Sparisce per ore. Il figlio lo ritrova morto in un fossato

VILLA LITERNO – E’ stato ritrovato in un fossato, questa sera, intorno alle 19.30, il corpo di un uomo. La scoperta in via Madonna del Pantano a Villa Literno, nei pressi della fabbrica dei fuochi d’artificio Perfetto, è stata fatta dal figlio. Si tratta di un 65enne sparito da alcune ore. Come dicevamo, è stato il figlio dell’uomo, che era andato in cerca del padre a fare il macabro ritrovamento. Il 65enne potrebbe essere finito nel fossato, dove poi ha perso la vita, a causa di un incidente. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che sono in attesa del magistrato di turno.