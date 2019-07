VILLAGGIO DEL VOLLEY. Apperti risponde a Turco: “Comunicato con poco senso, per quanto ci riguarda confermiamo riserve” su quel bando fantasma

CASERTA (c.s.) – Apprendiamo da un enfatico comunicato stampa della società Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta di “uno dei sogni più grandi del mondo della pallavolo”, ossia un “Villaggio del Volley” che il sodalizio rosanero sarebbe in procinto di realizzare in un’area di 20mila metri quadri di fronte al PalaVignola. Presumibilmente si tratta dell’immobile “ex mensa Saint Gobain” e dell’area circostante, per il quale la Volalto si è aggiudicata nel 2018 un bando per la valorizzazione di immobili comunali.

Una premessa doverosa: il gruppo consiliare ed il movimento tutto di Speranza per Caserta sostengono, supportano e promuovono lo sport, sia quello professionistico, che quello dilettantistico ed amatoriale, che oltre al benessere fisico ed alla coesione sociale può portare certamente promozione e rilancio del nostro territorio.

Detto ciò, alcune cose vanno necessariamente chiarite. Nel comunicato sopra citato si fa riferimento “al lavoro del Sindaco Marino, della maggioranza e delle opposizioni che hanno creduto nel progetto del Club VOLALTO 2.0, tanto che nell’operazione è entrata in ATI la finanziaria della famiglia Turco”. Ci sfugge esattamente il nesso tra il lavoro del Sindaco ed il coinvolgimento della finanziaria della famiglia Turco, ma soprattutto ci preme precisare che, per quanto riguarda “le opposizioni”, il gruppo consiliare di Speranza per Caserta non ha mai lavorato al progetto del Club Volalto 2.0, anzi al contrario ha espresso in sede consiliare e pubblicamente (QUI LA NOSTRA INTERVISTA) forti perplessità sulla procedura, sulla mancanza di trasparenza ed sul rapporto di “intensa collaborazione” tra l’Amministrazione, ed in particolare il Sindaco, ed il presidente Turco. “Tanto intensa – commenta il consigliere Apperti– da portare, nell’agosto scorso, all’affidamento senza oneri (a parte preservarne l’integrità e la funzionalità) del PalaVignola alla VolAlto, con un semplice verbale di consegna chiavi, senza alcun bando o procedura pubblica. Affidamento che si è svolto senza il rispetto delle condizioni dettate dal dirigente, ossia di rendere fruibile la struttura ad altre società sportive, e che era da intendersi solo ‘nelle more della pubblicazione di un avviso pubblico’ del quale, ad un mese dalla scadenza dell’anno solare di affidamento, ancora non c’è traccia, e chissà se mai si vedrà.”

Anche sull’iter che riguarda direttamente la struttura destinata a diventare la “casa del Volley” Speranza per Caserta ebbe parecchio da ridire: “Un bando ‘fantasma’ – continua Apperti – aperto e chiuso in due settimane in piena estate, e pubblicato all’albo pretorio del Comune soltanto mesi dopo; l’ex mensa Saint Gobain inserita in modo assai poco chiaro tra le righe, modificando un bando precedente andato parzialmente deserto; i malpensanti parlerebbero di un vestitino cucito su misura”.

Insomma, viva la pallavolo e viva lo sport, ma a condizione che la promozione ed il supporto di realtà importanti a livello nazionale non significhi calpestare regole, normative e le attività sportive dilettantistiche ed amatoriali.

IL COMUNICATO DELLA GOLDEN TULIP CASERTA

Va a delinearsi il fantastico mondo della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Una riconferma e il via, ufficiale, per il ‘Villaggio del Volley’. La famiglia Turco ha deciso di confermare con la maglia rosanero la palleggiatrice Ludovica Dalia, ingegnere che nel suo ruolo è tra le 11 più forti in tutta Italia. L’alzatrice non darà il suo validissimo aiuto solamente in mezzo al campo da gioco, ma essendo ingegnere seguirà tutto il Villaggio del Volley uno dei sogni più grandi del mondo della pallavolo.

Stiamo parlando di una novità che fa tremare i polsi: una mega operazione sportiva di investimenti del Club da capogiro. Il tutto nella Saint Gobain dove ubicano tutti i più importanti uffici e imprese che contano. L’area del Villaggio è di circa 20mila metri quadrati e ubica di fronte al PalaVignola e a 100 metri a piedi dall’hotel Golden Tulip. Una realtà importante che sarà da volano per la città di Caserta e per la Campania! È nato questo importante progetto a Caserta, grazie al lavoro del Sindaco Marino, della maggioranza e delle opposizioni che hanno creduto nel progetto del Club VOLALTO 2.0, tanto che nell’operazione è’ entrata in ATI la finanziaria della famiglia Turco. E’ nata così “Caserta città del Volley”. Ora al di fuori degli ultimi acquisti quasi pronti, si lavorerà sugli sponsor in quanto la Golden Tulip VolAlto 2.0 è l’unica realtà di Serie A1 da Perugia fino a tutto il centro Sud, compreso le Isole. Il mezzogiorno del Volley è targato Caserta!