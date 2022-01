Vincenzo Gallozzi eletto presidente dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato di Aversa

Il primo dirigente, per tre anni a capo del commissariato della città normanna, guiderà la locale sezione dell’Anps. I nomi di tutti gli eletti

AVERSA Si sono tenute ieri le elezioni per attribuire le cariche sociali della neo costituita sezione di Aversa dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato. Vincenzo Gallozzi è stato eletto presidente con 73 voti. Dirigente superiore della Polizia di Stato, da pochi mesi in pensione, Vincenzo Gallozzi è stato per tre anni a capo del Commissariato di Aversa e Autorità di Pubblica Sicurezza su 19 Comuni. Lo scorso luglio, Gallozzi è stato insignito dell’onorificenza di “Commendatore al merito della Repubblica Italiana”, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Ha un curriculum di tutto rispetto: laureato in Giurisprudenza, è entrato in polizia nel 1988. Figlio di un professore deportato dai tedeschi nei campi di sterminio, ha collezionato numerosi successi professionali, dirigendo importanti operazioni di contrasto al crimine.

Sono stati eletti consiglieri della sezione normanna dell’Anps: Vargas 65 voti; Diomaiuto 59 voti; Re 56 voti; Costanzo 50 voti; Comparone 45 voti; Di Lillo 40 voti. Revisori dei Conti eletti: Conte 71 voti; Fabozzi 58 voti; Coviello 53 voti. “Mi auguro ha scritto in un post il neo presidente Gallozzi – che si possano svolgere in piena condivisione d’intenti i tantissimi e nobili obiettivi che l’Anps nazionale si prefigge, soprattutto, in materia di solidarietà umana, nello sport e, infine, nella protezione civile e sociale”.