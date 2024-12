Vincita al 10eLotto nel casertano. Ecco dove la fortuna ha portato migliaia di euro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nel concorso del 10 dicembre, sono stati centrati tre 9 da 20.000 euro ciascuno, con i premi vinti in tre diverse località della Campania, rispettivamente a Sant’Arpino, Frattamaggiore e Somma Vesuviana.

L’ultimo concorso del 10eLotto che, come detto, ha avuto luogo martedì 10 dicembre, ha distribuito un totale di premi pari a 31,5 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Questo concorso si inserisce in un quadro più ampio di vincite che, da inizio anno, hanno superato i 3,6 miliardi di euro, come riporta il sito specializzato Agipronews.