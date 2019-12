Vino per il Natale imbottigliato tra la sporcizia. Scattano i sequestri

CASERTA – La scorsa settimana nel Casertano, è stato chiuso uno stabilimento dove veniva imbottigliato del vino. Dentro i carabinieri del Nas hanno scoperto gravi condizioni e carenze igienico-sanitarie riscontrate nei locali di produzione del vino, che veniva imbottigliato tra sporcizia ed altro. Oltre ad aver segnalato all’Autorità Sanitaria il legale responsabile dello stabilimento, l’intera struttura (dal valore economico di circa duecentomila euro) una volta chiusa è stata posta sotto sequestro.

In totale, le ispezioni sono state 655, delle quali 162 con esiti irregolari, contestando 10 violazioni penali e 248 amministrative per un totale di 210 mila euro di valore. Trentuno cantine e ditte di imbottigliamento e di logistica, a causa di gravi violazioni sono state sospese e sono stati sequestrati un milione e 680 mila litri di mosto e vino sfuso o gia’ imbottigliato, ritenuto non idoneo al consumo, per un ammontare di 3,6 milioni di euro.