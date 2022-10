Violenta lite tra ex all’esterno della scuola

Necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma tra i due ex

GRAZZANISE– Attimi di tensione si sono vissuti, la scorsa settimana, all’esterno della scuola elementare “Don Milani” in via Diaz a Grazzanise. Una mamma del posto la quale da qualche mese ha perso l’affidamento del suo bambino si è recata fuori la scuola per attendere il figlio all’uscita e riaccompagnarlo a casa.

Dopo poco è arrivato anche il papà del bambino, che ne ha l’affido, e la donna si è scagliata contro l’ex insultandolo. Involontariamente, sembrerebbe, la donna presa dall’agitazione ha colpito un collaboratore scolastico con un oggetto. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma.