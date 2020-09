SANTA MARIA CAPUA VETERE – Violento scontro tra uno scooter e un’auto all’incrocio tra via Escrivà e via Fosse Ardeatine a Santa Maria Capua Vetere, poco dopo le 18.30. Il violento urto ha fatto sobbalzare l’uomo alla guida dello scooter di alcuni metri cadendo rovinosamente al suolo. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della sezione Radiomobile locale per ricostruire la dinamica dei fatti.