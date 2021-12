VIOLENZA NEL CARCERE DI S.MARIA C.V. Tornano liberi 20 poliziotti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Oggi il Gup del Tribunale di Santa maria c.v. ha rigettato l’istanza del pubblico ministero di proroga dei termini della misura cautelare disposta nei confronti degli imputati nel processo dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il gup dott. D’Angelo ha ritenuto infondata l’istanza del pubblico ministero che aveva chiesto la proroga di tre mesi della misura custodiale a carico degli imputati, in quanto non vi sono i presupposti per tale richiesta, non essendoci gravi esigenze cautelari da salvaguardare.

La difesa nel corso dell’udienza tenuta all’aula bunker aveva evidenziato la infondatezza della richiesta del p.m. proprio sul presupposto della insussistenza della gravità delle esigenze cautelari e sulla genericità della stessa istanza in ordine ad eventuali accertamenti complessi da compiere.

la misura cautelare disposta nei confronti degli imputati, a seguito della ordinanza di rigetto del Gup D’Angelo, scadrà pertanto il 28 dicembre.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Vittorio Giaquinto, Luca Tornatora, Angelo Raucci, Giuseppe Stellato, Carlo de Stavola