Violenza sessuale contro una 15enne che stava andando a comprare il pane. CONDANNATO 64ENNE CASERTANO

CAPUA – La corte di Appello di Napoli ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione, con uno sconto di pena di due mesi rispetto a quanto deciso il primo grado, il sessantaquattrenne di Capua Alberto Del Prete.

L’uomo è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale, reato aggravato dal fatto che sia avvenuto ai danni di una minorenne.

I fatti avvennero nel gennaio 2020 a Capua quando Del Prete, incrociando la giovane in strada, scesa per comprare il pane, la invitò a salire in auto per dargli un passaggio.

La ragazza, riconoscendo il pericolo, nonostante il 64enne fosse un conoscente della sua famiglia, inizialmente rifiutava, per poi accettare dopo le insistenze di Del Prete.

Salita in auto, la quindicenne fu assalita sessualmente da Del Prete che cercò di baciarla sul collo, sulle labbra, toccandole anche all’interno della gamba.

La quindicenne riuscì a scappare dal suo assalitore, grazie ad una telefonata che ha distratto il 64enne.