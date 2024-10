Violenza sessuale su una 14enne, colpo di scena al processo

Si torna in aula nel mese di febbraio per l’escussione dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che condussero le indagini

PIEDIMONTE MATESE – Colpo di scena nel processo a carico di P.I e A.I., di 32 3 35 anni, due fratelli di Piedimonte Matese, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza, all’epoca dei fatti 14enne, che si sta celebrando dinanzi alla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Francesco Ciocia, con a latere Marzia Pellegrino e Eugenio Polcari.

Un certificato medico attesterebbe che la vittima non presentava tracce di lacerazioni compatibili con una violenza sessuale. Si torna in aula nel mese di febbraio per l’escussione dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che condussero le indagini.

