VIOLENZE IN CARCERE. Oggi in aula il racconto di un detenuto: “mai visto la Commissaria picchiare i detenuti”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.v.) Violenze nel carcere, nuova udienza oggi. E’ stato sentito il teste Ivan Centanni, che in relazione al giorno 5 aprile il giorno prima dei pestaggi, ha riferito che la sua sezione si era barricata per non fare entrare gli agenti ed aveva fatto una rivolta, e che in tale frangente avevano rotto i piedi dei tavolini per usarli come bastoni. In relazione al 6 aprile ha riferito di essere stato picchiato nel corridoio della sua sezione da un corridoio umano di agenti, ma la difesa ha fatto vedere il video dove in realtà il Centanni ritorna in cella e nel corridoio non viene picchiato da nessun agente. A quel punto il Centanni ha riferito di essere in possesso di un video sul cellulare che ritraeva il momento in cui veniva picchiato nel corridoio della sua sezione. Il Presidente ha chiesto di vedere il video sul telefonino del Centanni e in realtà si è evinto che il video presente all’interno del telefonino del teste non ritraeva la sezione del Centanni e neanche quest’ultimo. Inoltre il Centanni su contestazione del pm, ha riferito di non aver mai detto nel corso delle indagini di aver visto la Commissaria picchiare i detenuti e , su analoga contestazione della difesa, ha precisato che su questo punto vi era stato sicuramente un errore dei Carabinieri nella trascrizione del verbale di sit dove era stata verbalizzata questa erronea circostanza. L’udienza è stata rinviata a domani dove verranno sentiti altre persone offese. Nel collegio difensivo tra gli altri, avv. Vittorio Giaquinto, avv. Luca Tornatora, avv. Carlo De Stavola , avv.Angelo Raucci, avv. Giuseppe Stellato, avv. Edoardo Razzino.