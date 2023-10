Violenze in famiglia e abusi sessuali sulla figlia, l’orco finisce in galera

Le donne costrette a subire aggressioni e minacce continue.

DRAGONI/ALVIGNANO. Finalmente per lui si sono aperte le porte del carcere. Pasquale Fabrizio, 70enne carrozziere di Alvignano è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni aggravate e minacce nei confronti della compagna e delle figlie. L’uomo è anche ritenuto colpevole di violenza sessuale su una delle ragazze, abusata fin da quando era minorenne. Un vero e proprio mostro che, finalmente, è dietro le sbarre. Già arrestato nel 2017 per le medesime accuse, il 70enne si era sempre comportato in famiglia come un carceriere, addirittura impedendo alle donne di accedere all’assistenza medica di base.