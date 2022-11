SANTA MARIA A VICO/ARIENZO – Sono stati confermati gli arresti domiciliari per R.M.G. , OSS di Santa Maria a Vico, coinvolta nell’inchiesta della procura di Avellino per le violenze consumate ai danni di una ospite disabile di 50 anni in una casa di riposo di Cervinara. Il difensore ha preparato ricorso al Riesame. Le altre operatrici indagate, una 32enne di Cervino e una 51enne di San Martino Valle Caudine sono state sospese per un anno.