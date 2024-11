Volano gli stracci. Marcello De Rosa, silurato da Magliocca: “Sei un bugiardo matricolato, Di Monaco è un uomo di tua stretta fiducia e risponde a te”

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa dell’ormai ex vice presidente della provincia che non escluse, però, azioni legali

CASERTA – “Nella conferenza stampa, che ho guardato tramite web, Giorgio Magliocca mi addebita fantomatiche fughe di notizie. Accuse vergognose e totalmente infondate. Il suo atteggiamento non mi sorprende più di tanto. Com’è nel suo stile, Magliocca si conferma un bugiardo di professione”.

Non

usa mezzi termini Marcello De Rosa, al termine dell’incontro tra l’ex presidente della Provincia di Caserta e la stampa, che si è svolto oggi (giovedì 14 novembre) nella sede della Provincia di Caserta, durante il quale Magliocca ha confermato le dimissioni dalla carica.

“Del resto – aggiunge il consigliere provinciale – la riprova che è un mentitore patentato l’ha fornita lui stesso durante la conferenza stampa, nella quale ha affermato che se avesse tolto a me la delega di vicepresidente non l’avrebbe assegnata a un componente del gruppo di FI. Poco dopo, ha delegato Gaetano Di Monaco, espressione di FI di Santa Maria Capua Vetere. Che bugiardo matricolato.

Peraltro – sottolinea De Rosa – se andiamo nel merito del provvedimento, credo che siamo ai limiti della legittimità. Saranno gli organi preposti ad accertarlo”.

Durante i 20 giorni di gestione ad interim della Provincia, De Rosa rivendica un comportamento impeccabile sotto il profilo istituzionale. “Mai una forzatura, mai un atto discutibile. Nel pieno rispetto della normativa, mi sono occupato soltanto dell’ordinario. Lo possono testimoniare tutti, dal segretario generale fino all’ultimo dei dipendenti. Non solo, – dichiara De Rosa – ho agito sempre nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Magliocca invece ha fatto prevalere altre logiche. Evidentemente, uno come me, che non ha padroni da servire, sarebbe stato scomodo. Ha preferito puntare su uomo di sua fiducia per avere maggiori garanzie”.

“Continuerò – conclude De Rosa – a svolgere il mio lavoro di consigliere provinciale nell’esclusivo interesse dei casertani. Come sempre, sarò vigile e attento su ogni atto. Auguro a Magliocca di dimostrare la sua innocenza. Ma, come sempre, confido pienamente nell’operato della magistratura, perché non potrò mai dimenticare il ruolo fondamentale svolto da giudici, pm e forze dell’ordine, assieme alla Prefettura di Caserta, nella lotta alla camorra in provincia di Caserta”.