Volontaria di un centro antiviolenza scrive alla bimba che ha denunciato l’ex sacerdote Mottola: “Il tuo coraggio sia esempio per le donne”

TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – Una volontaria del centro antiviolenza di Galatina, in provincia di Lecce, scrive una bellissima lettera alla bimba che ha fatto arrestare Michele Mottola, l’ex sacerdote autore di abusi sessuali. La donna, Enza, colpita dal coraggio della piccola che ha incastrato il sacerdote di Trentola con le registrazioni e la forza della denuncia, ha deciso di esprimere il suo affetto e stima, per la piccola coraggiosa, che chiamerà Regina, nome di fantasia.

Ecco il testo della toccante lettera pubblicata ieri su scenacriminis, nella giornata contro la violenza sulle donne. “Cara bambina, non conosco il tuo nome, così ne sceglierò uno per rivolgermi a te come si fa quando si scrive una lettera ad una persona a cui si vuole bene o ad una persona importante.Ti chiamerò Regina, perché a soli dieci anni, hai dimostrato tutta la forza, la dignità, l’intelligenza e la grandezza di una sovrana. Ho letto con attenzione la tua storia. E con commozione.Sono una volontaria del centro antiviolenza Galatea di Catania.Non posso che rivolgerti parole di ammirazione.Provo un tuffo al cuore quando leggo che vorresti morire a soli dieci anni e capisco che quello che hai vissuto è veramente troppo, è veramente sbagliato.E quando ti penso mi viene in mente un’immagine, quella di una Ninfea, una pianta acquatica galleggiante dai fiori profumati. Fiori che, nonostante vivano in una stagno fatto di fango, fioriscono nella loro poesia e bellezza, candidamente, senza permettere al fango di sporcarne la luminosità ed i colori.Intravedo in te la stessa luminosità di quei petali, di quei colori canditi e profumati che coraggiosamente fioriscono, nonostante tutto.Quella stessa luminosità la vedo nella tua forza, nel tuo coraggio.Per noi volontarie del Centro Antiviolenza Galatea, sei un simbolo, sei una di noi, una che tutti i giorni combatte ciò che di sbagliato c’è in questo mondo. Ecco cosa sei una combattente! E la nostra presidente, Loredana Mazza, è molto orgogliosa di te e del tuo coraggio.Un centro antiviolenza è un luogo che dove si rifugiano e dove trovano ascolto le donne che subiscono delle cose orribili come quella che ti sei trovata ad affrontare da sola.Spero qualcuno possa consegnarti queste nostre parole e dirti anche se lontane ti stiamo accanto, anche solo con i nostri pensieri.Cara Regina, io mi fido di te, della forza che hai dimostrato sino ad ora. E sono certa riuscirai a riprenderti la sovranità della tua vita ed a trasformare il tuo coraggio di denunciare in un esempio per molte altre donne che non ci sono riuscite ancora, nonostante il doppio, il triplo dei tuoi anni.Così, come si fa con qualcuno a cui vuoi bene, finisco di scriverti dicendo che ti abbraccio, di un abbraccio col cuore e spero poterti sentire presto.Enza, volontaria del Centro Antiviolenza Galatea.”