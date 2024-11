Weekend di lavoro senza sosta dei carabinieri con i reparti “speciali”. UN ARRESTO, DENUNCE E SEQUESTRI

MARCIANISE – E’ stato un fine settimana, quello appena trascorso, che ha visto i carabinieri della Compagnia di Marcianise eseguire un servizio coordinato a largo raggio, con l’impiego di 18 pattuglie per un totale di 32 militari, che ha riguardato la prevenzione e contrasto della criminalità in genere, il rispetto delle norme igienico – sanitarie all’interno di esercizi di somministrazione e vendita di alimenti, la tutela del lavoro, nonché la tutela della circolazione stradale.

Il servizio, svolto anche con l’ausilio di personale della S.I.O. dell’ 11° RGT “Puglia”, di personale dei Nuclei NAS e NIL di Caserta nonché del Nucleo CC Cinofili di Sarno, ha consentito di effettuare controlli a 360 gradi che hanno fruttato: un arresto per esecuzione all’ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 61enne di Marcianise, che dovrà espiare una reclusione domiciliare di anni 2 e mesi sei per atti persecutori; una denuncia in stato di libertà per un 21enne di Succivo trovato in possesso di gr. 67,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish e operazioni in diversi ristoranti casertani (PER SAPERNE DI PIÙ, CLICCA E LEGGI).

Complessivamente sono poi state controllate n. 178 persone e nr. 69 veicoli, contestando n. 4 violazioni di norme al codice della strada.