Weekend di sangue sulle strade del casertano, 2 morti: avevano 35 e 17 anni

Entrambi hanno perso la vita in sella alle loro moto

GRICIGNANO D’AVERSA/LUSCIANO/ SAN PIETRO INFINE – Quello appena trascorso è stato un weekend di sangue sulle strade della nostra provincia.

A Lusciano, un 35enne di Gricignano d’Aversa, ha perso la vita mentre in sella alla sua moto percorreva Viale della Libertà, al confine con Parete, nei pressi della pizzeria “da Angelo”. Per cause ancora in corso di accertamento Giuseppe Cesaro avrebbe impattato contro un auto cadendo rovinosamente.

Sul posto oltre a personale del 118 sono giunti anche i carabinieri dell’arma per i rilievi del caso. Sarà l’autopsia, nelle prossime ore, a far luce sulle cause del decesso. Cesaro, molto conosciuto in paese, era un geometra affermato e la sua famiglia è molto nota in città.

La notizia della sua scomparsa ha provocato cordoglio sentito in tutta la comunità. il sindaco Vincenzo Santagata ha così ricordato il trentacinquenne: “Sono ancora senza parole È una notizia inspiegabile era un ragazzo d’oro un imprenditore e un grande lavoratore sono vicino alla famiglia e così tutta la comunità”.

Anche a San Pietro Infine, un 17enne, Alfonso Iannotta è deceduto per le gravi ferite riportate in un incidente sulla Casilina, fra le provincie di Frosinone e Caserta. Primogenito di quattro fratelli, figlio di Steve e Filomena. Lavorava presso un distributore di carburante lungo la Casilina.

Il ragazzo, in sella ad una moto, si è scontrato con una Golf. Saranno i rilievi delle forze dell’ordine a fare chiarezza sulla dinamica. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Caserta dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina.

Il sindaco Antonio Vacca assieme a tutta la sua amministrazione fa sapere che “Per il giorno dei funerali sarà decretato lutto cittadino, unendosi al dolore che ha colpito le famiglie Iannotta – Pinelli, per la tragica perdita del caro Alfonso”.