Da Ciò che vedo in città – SMCV:

ATTENZIONE | IMMAGINI FORTI

Botte da orbi in via Avezzana SMCV. Una telecamera riprende tutta la scena che solo per fortuna non si è trasformata in tragedia. Non conosciamo gli attori ne le cause scatenanti ma invitiamo tutti ad essere morigerati e non usare violenza che non porta mai a nulla di buono.