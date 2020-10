🔴 CLICCA E SEGUI IL LIVE CASERTA. “Tu ci chiudi e tu ci paghi”. I commercianti della città scendono in piazza contro il Dpcm

CASERTA – Al grido di “tu ci chiudi e tu ci paghi” i commercianti di Caserta stanno manifestando in città partendo dal Monumento dei Caduti per una manifestazione pacifica contro le disposizioni emesse dal Governo e dalla Regione Campania contro il dilagare del Covid 19. Il corteo ha proseguito per l’intero Corso Trieste ed ora, proprio mentre vi scriviamo, è giunto in piazza Vanvitelli.

I “commercianti casertani in ginocchio a seguito delle restrizioni” hanno annunciato un presidio destinato a raccogliere adesioni.