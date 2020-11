🔴 CORONAVIRUS. Ex campione dei pesi welter sconfitto dal virus. Muore Alfonso Carrillo di CAPUA

CAPUA – Giunge in redazione la tristissima notizia di un altro decesso a causa del Covid. A lasciarci è stato Alfonso Carrillo, presidente dell’associazione pugilistica “Beniamino Ferrone” di Capua, nonché titolare della pizzeria “O’ vicariello” in via Duomo.

Carrillo è stata una figura importante dei superleggeri nella boxe degli anni ’80. Combatté diversi incontri internazionali, uno fra i tanti, quello con il peso welter americano Jeff Passero a Roma.

L’uomo, com’era nella sua natura, ha lottato fino alla fine contro questo terribile virus che sta mietendo vittime ogni giorno in tutta la provincia, ma le sue condizioni si sono aggravate e il suo fisico non ha retto.

QUI SOTTO L’INCONTRO DEL 1981 CON JEFF PASSERO