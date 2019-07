😂😂😂 ASI, una coincidenza? Primo l’articolo di Casertace sull’incarico a Saverio Griffo poi il sito scompare e va in manutenzione

CASERTA (g.g.) – Sarà stato il caldo che ha colpito tutta l’Italia e presumibilmente anche la zona dove insiste la partizione di un server che eroga il segnale di rete del sito dell’Asi. Fatto sta che, da indefessi lavoratori quali sono, la presidente Pignetti e la sua super consulente De Angelis hanno imposto alla ditta che gestisce il sito istituzionale del consorzio intercomunale delle aree di sviluppo industriale di Caserta, di lavorare, quasi solitari (ci siamo noi di Casertace anche, ma non facciamo testo), quest’ultimo weekend di luglio.

“Sito in manutenzione”. Ciò vuol dire, perché orma noi, come si suol dire, veniamo dalla guerra, che la relazione tra il cosiddetto hosting in pratica la carta d’identità del sito, e il server, non ha fatto black out, perché in questo caso il web master non ha la possibilità di inserire quel cartello. E allora, va scartata l’ipotesi del caldo. La speranza è che alla luce di quello scritto da Casertace in questo ultimo mese e mezzo, la presidente Raffaela Pignetti voglia darci uno schiaffo morale, rendendo ancor più trasparente l’attività dell’ente che presiede. Non sappiamo se ha o meno l’obbligo di legge di farlo, cioè di pubblicare tutto. Sarebbe grave, gravissimo, però, se a manutenzione finita, venisse fuori un sito che non contiene tutti gli atti di Governo.

Il sito è scomparso subito dopo l’articolo di Casertace sull’incarico dato a Saverio Griffo, oggi agli arresti domiciliari. Al momento, e non scherziamo, la consideriamo solo una coincidenza. Meritevole, però, di essere adeguatamente indagata e approfondita.