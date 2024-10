😂😂😂 Orlando De Cristofaro ha acquistato il dominio AversaCe.it e allora, aversani, mettetevi in poltrona così nei prossimi mesi vi faremo fare quattro risate solenni con papà Enrico e zia Lucia

L’assessore e aspirante candidato alle elezioni regionali crede che il nostro successo sia dovuto ad un marchio e non alla sostanza della nostra ispirazione culturale e della nostra esposizione. Qui ormai seriamente la città normanna si è trasformato nel set dell’ultimo dei cinepanettoni

AVERSA (g.g.) Ci rendiamo conto di quello che siamo e di quello che valiamo. Ma se siamo e valiamo, è anche vero che possediamo piena coscienza che ciò si verifica per un po’ di valore professionale che ci connota ma soprattutto perché facciamo come si suol dire “i galli sulla monnezza” insomma, raccontiamo le cose di questa provincia e continueremo a farlo ma non dobbiamo sentirci il padreterno in quanto il nostro successo è legato soprattutto al livello bassissimo di cose che raccontiamo e di concorrenza che non abbiamo.

Un esempio di tutto ciò è rappresentato dalla comica iniziativa di uno che altrove, forse già in altre regioni non ne parliamo proprio in un’altra nazione, non definirebbero mai un politico

Da noi lo è e pensa che basti acquistare un dominio per un sito internet per poter imbrogliare i lettori. Ma CasertaCe non è un marchio replicabile e non basta dire che si apre AversaCe.it per creare confusione.

Figuriamoci un po’ se Orlando De Cristofaro, figlio dell’ex sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro e nipote di quell’altra De Cristofaro, Lucia, indagata a Roma per appropriazione indebita può in inserire in un AversaCe.it, dominio da lui da poco acquistato, i valori, la cultura, le competenze, l’approccio libero, senza pregiudizio ma senza sudditanza ad ogni tipo di argomento. Questo qui fa l’assessore comunale ad Aversa e si vuole presentare alle prossime regionali. Allora, okay, di fronte a questa sua spassosa scenetta sarà molto interessante per noi raccontarlo come assessore, come candidato alle regionali, come figlio di Enrico De Cristofaro come nipote della signora Lucia De Cristofaro, vergine consacrata che forse la manina sui soldi della Rsa gestita Congregazione della Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore d’Issoudun di Roma ce l’ha messa.