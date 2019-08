😂😂😂PAURA: Se non diciamo subito che il sindaco Tommaso Barbato e il cugino “si schifano” il primo cittadino (non esageriamo, il quarto) ci querela

TEVEROLA – Gentile direttore, in merito all’articolo pubblicato sulla sua testata “E ci mancava solo questa da vedere. Il comune di CASAGIOVE affida la raccolta rifiuti per 6 giorni al cugina del sindaco di Teverola alla modica cifra di 30 mila euro”, pubblicato in data 30 luglio alle ore 19:20, occorrono delle dovute precisazioni.

https://casertace.net/e-ci-mancava-solo-questa-da-vedere-il-comune-di-casagiove-affida-la-raccolta-rifiuti-per-6-giorni-al-cugina-del-sindaco-di-teverola-alla-modica-cifra-di-30-mila-euro/

Rispettiamo il lavoro di un giornalista, professione fondamentale per una libera informazione, e non vogliamo giudicare l’operato dei suoi redattori. Ma il dovere di un professionista del settore è quello di verificare le fonti, specie quando si tratta di notizie che possono far cadere in errore il lettore. In merito alla notizia pubblicata sulla sua testata, mi preme sottolineare che la ditta citata, “Gruppo Barbato Holding”, non ha nulla a che fare con la mia persona. Vero è che fa capo ad un ceppo della mia famiglia, ma come è ben noto ormai da tempo, non ci sono rapporti (per motivi personali) con il suddetto ceppo da anni. E a dimostrazione di quanto affermato, nell’ultima competizione elettorale, un esponente di quel nucleo era schierato in una lista avversa a quella che ho avuto l’onore di guidare.

Pertanto chiedo, così come previsto dall’articolo 8 della legge 47 del 1948, immediata rettifica, per dovere d’informazione. Nel caso di inottemperanza, mi vedrò costretto ad agire per vie legali.

Distinti saluti