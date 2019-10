10 ARRESTI. Sgominati due gruppi camorristici. Carabinieri di CASERTA in azione

CASERTA – Questa mattina e’ stata eseguita una vasta operazione antimafia condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Rimini e diretta a disarticolare due sodalizi camorristici, operanti in Romagna, prevalentemente nella provincia di Rimini. In particolare, e’ stata data esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 soggetti indagati per associazione per delinquere di stampo camorristico. E’ stato infatti acclarato che tali sodalizi erano dediti ad estorsioni, rapine, sequestri di persona, detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni ed impiego di denaro di provenienza illecita, nonche’ a lesioni personali aggravate nei confronti di quei soggetti che non si attenevano alle richieste illecite imposte dai gruppi criminali. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di due societa’, di un autonoleggio, nonche’ di conti correnti riconducibili alle attivita’ illecite dei sodalizi, per un valore complessivo in corso di quantificazione, stimabile in mezzo milione di euro circa. Nell’operazione sono state impiegate 150 carabinieri, unita’ cinofile, un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Forli’, coadiuvati dai Comandi Provinciali competenti per territorio di Prato, Latina, Caserta e Napoli. Ulteriori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa che si terra’ alle ore 11 odierne presso il Comando Provinciale di Rimini.