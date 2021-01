CASERTA – La polizia stradale di Acqui Terme (Alessandria) ha denunciato un broker che forniva assicurazioni false: solo nel mese di ottobre ha ricevuto, da ignari automobilisti, 10 mila euro sulla sua PostePay. L’uomo, che ha 28 anni e risiede nel Casertano, agiva online, promettendo Rca a prezzi vantaggiosi. Non era iscritto all’albo degli assicuratori e forniva documentazione non veritiera a clienti che, invece, pensavano di essere in regola.