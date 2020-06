11 ARRESTI. Scoperto un supermercato della droga, carabinieri impegnati anche a S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Nelle prime ore della mattinata di oggi 24 giugno 2020, nelle città di Frosinone, Roma, Spoleto (Perugia) e Santa Maria Capua Vetere, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, coadiuvati nella fase esecutiva da militari di rinforzo del citato Comando Provinciale, nonché delle Compagnie Carabinieri di Frascati, Roma Cassia e Spoleto, con ausilio di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare e di unità cinofile del Nucleo CC di Ponte Galeria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’indagine, condotta con l’ausilio di attività tecniche, trae spunto da una mirata attività info – investigativa che permetteva di raccogliere concordanti notizie secondo le quali un gruppo criminale locale, occupando un alloggio di edilizia popolare, stava gestendo una piazza di spaccio situata nel capoluogo di Frosinone, in Viale Grecia. Le preliminari attività di osservazione consentivano di ottenere immediate conferme su quanto ipotizzato, poiché si aveva modo di notare un viavai continuo di persone fino a tarda sera, nell’intero arco delle 24 ore giornaliere, soggetti del posto o provenienti da comuni limitrofi che peraltro nulla avevano a che fare in quello stabile. Era talmente evidente e costante l’andirivieni di persone che non poteva passare inosservato agli altri inquilini, che probabilmente per timore di ritorsioni evitavano di segnalare la situazione venutasi a creare.

Le indagini poste in essere dagli inquirenti consentivano di delineare sin da subito le dinamiche criminali attive presso il citato indirizzo, dove risultavano coinvolte persone di nazionalità italiana e straniera e dove l’appartamento sito al 5° piano era una vera e propria “centrale dello spaccio”, la cui illecita funzionalità era garantita 24 ore su 24 ore per sette giorni alla settimana, grazie alla presenza costante, al suo interno, di almeno una persona, ed al cui interno gli indagati, oltre a spacciare al dettaglio, procedevano a “lavorare” la sostanza stupefacente del tipo cocaina affinché si presentasse “cruda” o “cotta, nonché al suo confezionamento. L’immobile in questione era stato altresì dotato di un impianto di videosorveglianza che inquadrava i posti di obbligato passaggio al fine di avere il tempo per vanificare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, mentre il portone d’ingresso blindato dell’appartamento era stato ulteriormente protetto mediante l’installazione di un’inferriata in ferro dalla parte interna, che consentiva solo una minima apertura dello stesso, quanto bastava al passaggio di una mano per l’acquisto dello stupefacente.

L’appartamento di Viale Grecia visto dall’esterno sembrava uno dei tanti edifici popolari di Frosinone, invece era un autentico supermercato della droga, una centrale dello spaccio dove si “servivano” decine di clienti ogni giorno, provenienti da Frosinone e dai comuni limitrofi.

Sebbene sul conto degli indagati non sia stata ravvisata una forma organizzativa, gli stessi si sono resi responsabili, a vario titolo, di concorso formale in reato continuato per l’acquisto, la detenzione, il confezionamento, la cessione, il trasporto e lo spaccio continuato al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.