AVERSA – Ha 12 anni la giovane che è caduta dalla finestra dell’appartamento in cui vive, in via IV novembre, ad Aversa.

Non è chiaro ancora il motivo per cui la ragazza sia finita al suolo, volando dal secondo piano. In questi minuti è stata trasportata da un ambulanza del 118 al pronto soccorso della città normanna. La ragazza era cosciente al momento della caduta, le condizioni sono serie ma è stabile.