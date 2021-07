13 ARRESTI. Guarda il VIDEO DELLA SPAVENTOSA sequenza di SPARI esplosi da Oreste Reccia recchie ‘e lepre e dai suoi. Le ordinanze sono due, l’altra riguarda…

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO – Le notizie sono ancora poche ma possiamo già dare ai nostri lettori una notizia che non è stata ancora ben definita da ciò che sta filtrando dalle maglie strette dalla Dda di Napoli che proprio in questi minuti sta tenendo una conferenza stampa. Le ordinanze sono due e riguardano inchieste, entrambe naturalmente coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, condotte, una dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta, l’altra dal Nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale.

Gli arresti effettuati sarebbero 13. L’ordinanza relativa all’indagine della Mobile è imperniata sulla figura di Oreste Reccia, detto recchie ‘e lepre, personaggio noto e già pregiudicato, uscito dal carcere nel 2020 e immediatamente impegnato nel ricostruire un gruppo criminale, un clan vero e proprio armato fino ai denti, con armi terribili, a partire dai notissimi kalashnikov.

Si tratta di un’indagine importante perchè mette a fuoco atti di violenza, pestaggi, estorsioni verificatesi tra il novembre 2020 fino a meno di due mesi fa, cioè fino a maggio 2021.

L’altro scarcerato “eccellente” è stato, sempre l’anno scorso il liternese Vincenzo Ucciero. Sull’attività di quest’ultimo ha indagato il nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Caserta. Un’attività, quest’ultima, che ha dato corpo alla seconda ordinanza. Entrambe sono state eseguite oggi. Tra poco vi daremo i nomi delle persone arrestate, formulando anche una distinzione tra quelle che il titolo cautelare l’hanno subito in conseguenza della prima ordinanza, quella attivata dall’indagine della Mobile di Caserta, e quelle che invece sono state prese per effetto dell’ordinanza frutto dell’attività di inchiesta, coordinata, come detto sempre dalla Dda, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta.