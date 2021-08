SESSA AURUNCA – Una Jaguar che transitava in via Raccomandata, ha investito un ragazzo di Sessa Aurunca, Francesco Monaco, mentre stava facendo jogging. Il giovane è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. L’investitore, Adriano Fazzone, si occupa di animazione.

Il fatto è avvenuto lungo la strada tristemente nota per essere stata teatro di diversi incidenti. In zona fu investito ed ucciso il preside Elio Meschinelli, ex sindaco di Sessa.