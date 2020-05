1,5 kg di droga in uno zaino nascosto nel sottotetto: ARRESTATO 22ENNE DI MADDALONI

MADDALONI – Nella mattinata odierna, a Maddaloni, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni, ha proceduto all’arresto di P.A., classe ‘98, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90, in quanto deteneva un ingente quantitativo di hashish.

In particolare gli operatori del Commissariato di P.S., durante straordinarie attività di polizia giudiziaria, poste in essere a seguito di accurate indagini, hanno proceduto a perquisire l’abitazione di P.A.

Durante la perquisizione, all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno rinvenuto, ben occultato nel sottotetto, tra tanti oggetti e cianfrusaglie, uno zaino per ragazzi. Insospettiti dalla presenza anomala di quello zaino in un luogo inconsueto, hanno provveduto immediatamente a ispezionarlo. All’interno della borsa erano celati nr. 15 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal peso complessivo di 1,5 kg.

A seguito di ciò, P.A. è stato tratto in arresto per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’A.G. competente.