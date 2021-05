15enne molestata a bordo treno, denuncia un 41enne e lo fa arrestare

CASERTA – Una ragazzina di 15 anni, residente in provincia di Caserta, è stata molestata e poi toccata con una scusa, a bordo di un treno, da un uomo di 41 anni di Nocera Inferiore, residente ad Angri, che è stato arrestato in carcere con le accuse di atti e violenza sessuale aggravata. La misura cautelare personale è stata eseguita due settimane fa, dopo la denuncia della giovane. Secondo le accuse, il 41enne si sarebbe avvicinato alla minore cominciando a toccarsi le parti intime e quando il treno si è fermato, con la scusa di avvicinarsi al finestrino per vedere il nome della stazione dove il convoglio stava sostando, era riuscito a strusciarsi sulla gamba della ragazzina. Quest’ultima, spaventata, era andata a sedersi vicino ad una donna, raccontandole ciò che le stava capitando. Dopo una prima segnalazione al controllore, c’è stata la telefonata ai carabinieri. Una volta giunti a Napoli, l’uomo ha tentato la fuga, invano. E’ stato bloccato a bordo di un altro treno, pronto a ripartire. L’arresto del 41enne è stato convalidato. La difesa ha presentato ricorso al tribunale del Riesame. L’uomo annovera precedenti di altro tipo.