16 ARRESTI. Spaccio di droga “porta a porta” durante il lockdown

CASERTA – I carabinieri di Avellino hanno eseguito 19 misure cautelari per i reati di detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e estorsione. Il gip ha disposto il carcere per 3 indagati (un 24enne, un 47enne e un 53enne di avellino), i domiciliari per altri 13 (tra i 20 e i 65 anni, residenti in Irpinia e nelle province di Caserta e Salerno) e per altri 3 l’obbligo di dimora. Lo spaccio veniva effettuato durante il lockdown per l’emergenza Covid-19 con la consegna ‘porta a porta’. Uno degli indagati, durante le perquisizioni, è stato arrestato anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.