17enne muore dopo incidente in scooter. L’addio della sua scuola: “Raffaele, un’intensa preghiera giunga a te”

PASTORANO (Lidia e Christian de Angelis) – Sotto shock la comunità per la perdita del 17enne Raffaele Coppola.

Dopo due giorni di agonia Raffaele Coppola di Pastorano è volato in cielo. Il giovane è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate nell’incidente stradale avvenuto il 14 aprile, in via Gaetano Diana, mentre era in sella allo scooter di proprietà del padre.

I genitori del 17enne vorrebbero donare gli organi, ma sono in attesa dell’autorizzazione del Sostituto Procuratore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Queste le parole del sindaco Vincenzo Russo: “Nonostante le preghiere dell’intera comunità di Pastorano, Raffaele è volato in cielo. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, sgomenti, cristianamente partecipano con profondo dolore all’immenso lutto della famiglia Coppola per la gravissima perdita.”

Anche l’istituto che frequentava, il Federico II Capua, gli ha voluto dire addio: “Una triste notizia ha scosso la comunità scolastica del nostro istituto, Raffaele Coppola, studente della classe III AI, rimasto coinvolto in un drammatico incidente con la moto, non ce l’ha fatta, il destino ha voluto che raggiungesse la schiera degli angeli. La Dirigente Scolastica e tutta la comunità dell’ITET “Federico II” di Capua esprimono sentito cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane studente per questa tragedia che ha scosso tutti alla vigilia della Santa Pasqua… è davvero incomprensibile come una giovane vita si sia spenta così. Raffaele, una intensa preghiera giunga a te da parte di tutti noi affinché tu possa riposare sereno in eterno.“