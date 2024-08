TRAGEDIA IN VACANZA. 19enne di CASAL DI PRINCIPE muore dopo un incidente in moto d’acqua

Si trovava in vacanza in Albania

CASAL DI PRINCIPE – Nicola Iorio, 19enne di Casal di Principe, ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi ieri, sabato, nella località turistica di Velipoje, in Albania, presso la quale si trovava in vacanza.

Il ragazzo è rimasto vittima di uno scontro tra moto d’acqua. Le ferite riportate si sono rivelate da subito molto gravi. Nicola, tempestivamente soccorso e trasportato d’urgenza al vicino ospedale di Scutari, non ce l’ha fatta.

I suoi parenti si sono messi in viaggio verso l’Albania in auto, data la mancanza di voli diretti.