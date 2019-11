2 ARRESTI. I NOMI. Bloccati in via Avezzana. Il cane della Finanza trova in auto la cocaina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto due individui responsabili del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile della Questura di Caserta, al culmine di attività investigativa congiuntamente esperita, bloccavano, in questa via Avezzana, una autovettura a bordo della quale viaggiavano Leonardo MAURO nato a Napoli il 15.09.1984 e Gennaro SILVESTRO nato a Napoli il 03.04.1981 entrambi con pregiudizi per reati in materia di stupefacenti e residenti in Napoli, quartiere Secondigliano.

A seguito di perquisizione del veicolo, eseguita anche con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza, venivano rinvenute – abilmente occultate in uno scompartimento a scomparsa, appositamente costruito – 77 dosi di cocaina suddivise in varie grammature per un peso complessivo di circa 40 grammi ed ancora la somma di euro 1500, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta il provento di una pregressa attività delittuosa di cessione di stupefacenti.

Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della locale Procura della Repubblica. L’operazione di P.G. si inserisce nell’ambito delle mirare attività investigative, condotte dagli Uffici della Polizia di Stato di Caserta, finalizzate a disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti.