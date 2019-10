20 anni di violenza e minacce alla moglie: arrestato marito 49enne

MONDRAGONE (red.cro.) – Nella giornata del 10.10.2019, i Carabinieri della Stazione di Mondragone hanno eseguito una Ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di A.G. , cl. 1970, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale. Il provvedimento scaturiva dalle indagini originate dalle denunce presentate dalla vittima, ex coniuge dell’indagato, in relazione alle condotte subite a partire dal 2001 fino all’anno 2019. Le investigazioni dirette dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere permettevano di accertare che nel corso del matrimonio, ed anche dopo la separazione, la donna veniva costretta in uno stato di continua vessazione con frequenti episodi di percosse e soprusi, plurime minacce di morte, tanto da farla seriamente temere per la propria incolumità e per quella dei propri figli ed indurla a vivere in un perenne stato d’ansia e prostrazione psicologica, condizione soggettiva insostenibile. La gravita delle condotte acclarate portava all’emissione dell’ordinanza cautelare in carcere dell’indagato A.G., associato ieri presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere.