21enne morto a Londra, arrestati due pizzaioli campani

CASERTA – Due pizzaioli campani che da tempo lavorano a Londra, e risiedono a Brighton, a sud della capitale britannica, sono stati arrestati per l’omicidio di Serxhio Marku, 21 anni, albanese, deceduto l’11 settembre scorso. I due arrestati sono Francesco Dagostino, 44 anni e Giuseppe Petriccione, 45 anni. Uno di loro avrebbe anche legami col Casertano, dove vivrebbero alcuni parenti.

I due sono stati arrestati il 13 settembre e il giorno dopo il fermo è stato convaliato. Lunedì il loro legale, l’avvocato Alexandro Tirelli, si recherà a Londra. Marku venne trovato lo scorso 11 settembre ferito in modo molto grave dalla polizia del Sussex in un appartamento di Stafford Road. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.