21enne muore in un incidente stradale a MARCIANISE: 3 indagati

MARCIANISE – Una tragica notte ha segnato la vita di Snezhanka Goranova, una giovane di 21 anni, residente a Scafati, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 10 gennaio sull’autostrada A1, nel territorio comunale di Marcianise.

L’incidente, avvenuto intorno all’1.15 del 10 gennaio, ha avuto luogo al chilometro 745 dell’A1, tra il casello di Caserta Sud e lo svincolo per Nola-Villa Literno. Secondo la ricostruzione delle autorità, una Peugeot Rifter, su cui viaggiavano Snezhanka e il suo fidanzato, è stata tamponata da una Mercedes. L’urto ha fatto girare la Peugeot su se stessa, facendola fermare in senso contrario sulla corsia sud. Pochi istanti dopo, una Renault ha impattato frontalmente contro il veicolo, provocando una tragedia.

Snezhanka è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando ferite gravissime, ed è morta sul colpo. Il fidanzato, che viaggiava con lei, è rimasto ferito, ma non in modo grave.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta sull’incidente e ha iscritto nel registro degli indagati i tre conducenti coinvolti nel sinistro, tutti residenti nella provincia di Napoli.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Snezhanka, che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Nel frattempo, i tre indagati potranno nominare dei consulenti di parte per collaborare alle verifiche tecniche sull’incidente, al fine di ricostruire in dettaglio le dinamiche del tragico evento.