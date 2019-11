22enne di MARCIANISE investe il lavavetri e lo uccide. Secondo l’accusa “è stata una vendetta”

SAN NICOLA LA STRADA (red.cro.) – E’ iniziato il processo con rito abbreviato a Giovanni Buonanno, 22 anni, di Marcianise. E’ accusato di omicidio volontario pluriaggravato per la morte di Modou Diop, 28 anni, senegalese, investito lo scorso febbraio all’altezza del semaforo della rotonda di San Nicola.

L’investimento, secondo l’accusa della procura, non era accidentale poiché Buonanno aveva avuto un alterco al semaforo con la vittima, che avrebbe colpito l’auto di Buonanno con un pugno. Il ragazzo, fingendo in un primo tempo di investirlo, poco dopo l’ha davvero colpito, provocandogli gravissimi traumi e ferite che poi lo portarono alla morte, avvenuta a 2 giorni dall’incidente. Si attende la fine del processo per l’inizio del 2020.