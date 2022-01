SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una tristezza improvvisa colpisce la città di Santa Maria Capua Vetere. Enorme dolore per la prematura scomparsa di Francesca Faella, una ragazza 22enne originaria della città del Foro e residente in via Mazzocchi.

Una terribile malattia la portata fisicamente lontano dall’affetto dei suoi cari, siamo convinti che Francesca sarà sempre nei cuori di chi l’ha voluta bene.