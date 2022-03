22enne rapinato e picchiato nei pressi della stazione

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzo rapinato e picchiato da due balordi nei pressi della stazione. Ieri sera presso la Stazione di Albanova, il 22enne G.A. di Napoli a rientro da una serata con la fidanzata di Casal di Principe, è stato fermato da due delinquenti che lo hanno minacciato e rapinato, alle resistenze del 22enne uno dei due criminali lo ha colpito con il gancio della pistola tramortendolo e lasciandolo in terra, dopo avergli portato via soldi e smartphone, per poi darsi alla fuga. La vittima quando si è ripresa si è recato a casa della fidanzata sanguinante è stato trasportato al Pronto Soccorso del Moscati di Aversa per essere soccorso e medicato, dove è stato riscontrato un trauma cranico. per poi sporgere denuncia sull’accaduto.