24enne casertano si finge carabiniere e avvocato per truffare le vittime: CONDANNATO

MADDALONI – Nelle scorse ore è stato condannato a 3 anni e due mesi di reclusione il ventiquattrenne di Maddaloni Giuseppe Desiato.

Il giovane, in più di un’occasione, si sarebbe presentato telefonicamente alle proprie vittime come avvocato. Avrebbe raccontato agli anziani di un incidente stradale occorso ai loro parenti e che, per scongiurare il loro arresto, avrebbero dovuto pagare migliaia di euro. Desiato, a parte i contanti, non disdegnava neppure i gioielli dei poveretti finiti nelle sue grinfie. In un’altra truffa lo stesso si presentò come Tenente dell’Arma dei Carabinieri. L’ultimo raggiro è stato messo in atto a metà settembre e, anche in questo caso, Desiato prima presentandosi come carabiniere e poi come avvocato, sarebbe riuscito a farsi consegnare da un 73enne ben 600 euro, oltre ai gioielli.

Il ventiquattrenne si trova ora nel carcere per altri reati.