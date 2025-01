24enne di S.MARIA C.V. muore in un incidente stradale

Uno scontro frontale tra auto e camion

S.MARIA C.V. – Un tragico incidente stradale ha coinvolto un giovane di 24 anni, Vincenzo Coppola, di Santa Maria Capua Vetere, che ha perso la vita in un frontale tra un’auto e un camion sulla strada statale 693, nel comune di San Nicandro Garganico (in provincia di Foggia). Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre il camionista ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e il personale di Anas. Le indagini per ricostruire le cause della tragedia sono in corso.