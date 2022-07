24enne sorpreso a spacciare: arrestato

SAN PRISCO – In San Prisco, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 24enne del luogo. Il giovane, nella tarda serata di ieri è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva, ad un 20enne del luogo, nr. 3 involucri in cellophane contenente 2,7 gr di hashsish al prezzo di 30 euro.

La perquisizione personale eseguita sul posto a carico del 24enne pusher ha consentito di rinvenire, occultate nella indumenti, ulteriori 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo di 3,4 gr. e n. 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di 4,5 gr.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire e sequestrare un barattolo contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 40 gr.; n. 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo di 1,6 gr.; n.4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di 3,5 gr. e diverso materiale per il confezionamento.

Sequestrata anche la somma contante di 3.525,00 euro.

L’arrestato, da ritenere innocente sino a sentenza irrevocabile, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.

Il giovane acquirente è stato, invece, segnalato ex art. 75 alla locale Prefettura.