25enne in gravi condizioni dopo un incidente. Comunità si mobilita

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Gara di solidarietà e preghiere per il 25enne Antonio, vittima di un grave incidente. Stamani i cittadini sui social si stanno adoperando in preghiere e solidarietà per il 25enne Antonio, di Lusciano, che ieri sera è stato vittima di un grave incidente, per cui ora è in gravi condizioni in ospedale, e si teme per la sua vita. Il padre dell’amico di Antonio ha avviato sui social una gara di preghiere affinchè il 25enne sopravviva e si salvi. Questo l’appello lanciato da Giovanni L: “Buongiorno stamattina pregiamo x Antonio un ragazzo di lusciano amico di mio figlio che ieri sera ha avuto un brutto incidente. Forza Antonio non mollare” In tantissimi stanno pregando e chiedono lumi sulle condizioni del ragazzo.