CASERTA – Due fidanzati di Acerra (lui russo 25enne – CLIKKA E LEGGI) sono stati arrestati dopo aver sfasciato il comando vigili urbani. Entrambi erano giunti nel casertano per passare la notte in hotel, festeggiando il compleanno di uno dei due. Ma non avevano i documenti, per cui sono stati respinti dalla struttura ricettiva. Alla fine si sono ubriacati in un bar per poi recarsi al comando vigili urbani di San Nicola dove lui ha distrutto i locali (CLIKKA E LEGGI).