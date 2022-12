Russo 25enne adottato da una famiglia, sfascia ubriaco la sede dei vigili urbani di San Nicola

E’ entrato dentro con un ragazza e due grossi cani e ha letteralmente spaccato tutto. Ferito, è stato arrestato

CASERTA – Un ragazzo russo di 25 anni adottato da una coppia italiana è entrato nel comando dei vigili urbani di San Nicola La Strada, insieme alla sua fidanzata e con due cani di grossa taglia e, ubriaco, ha sfasciato tutto il comando. E’ successo nella notte. Ha aggredito i vigili urbani. Gli agenti hanno notato lo stato di alterazione del giovane, così hanno chiesto l’intervento della polizia. Il ragazzo è stato portato anche in pronto soccorso per dei punti di sutura, così come i vigili urbani e i poliziotti che sono stati medicati. Alla fine è stato arrestato. In mattinata è prevista la direttissima.