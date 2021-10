27 avvocati a processo per le marche da bollo contraffatte

AVERSA – La prima udienza del processo che vede imputati 27 avvocati coinvolti in un procedimento sulle marche da bollo contraffatte è stata rinviata per un cambio di giudice. Un nuovo magistrato dovrà dunque occuparsi dei 27 legali rinviati a giudizio. Si tratta di professionisti di Giugliano in Campania, Napoli, Recale, San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe, Afragola, Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Cesa, Marano di Napoli, Frignano, Aversa, Castel Volturno, Praia a Mare, Melito, Casoria.