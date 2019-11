MONDRAGONE – I Carabinieri del locale Comando Stazione, unitamente a personale S.I.O. del 10° Reggimento Carabinieri Campania, hanno tratto in arresto M.G., 27enne del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo soggiorno in Mondragone, nel corso della notte, è stato sorpreso dai carabinieri in compagnia di un 45enne pregiudicato. L’arrestato, in attesa del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.