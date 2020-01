29ENNE DI AVERSA prende il foglio di via. Voleva diventare il Che Guevara della Daunia

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Giovane di Aversa riceve foglio di via per 3 anni da Foggia e Manfredonia. Apprendiamo che Piero Aloisi, attivista rappresentante provinciale del SI.COBAS di Caserta, ha partecipato a delle proteste sul territorio, in sostegno dei lavoratori di Foggia e Manfredonia, gli è stato notificato “un foglio di via obbligatorio per 3 anni dai comuni di Foggia e Manfredonia”, disposto dal Questore di Foggia.

A rendere nota la vicenda, dando il loro sostegno ad Aloisi i componenti del movimento politico Potere al Popolo, che scrivono: “SOLIDARIETA’ E VICINANZA AL COMPAGNO PIERO ALOISI E A TUTTE E TUTTI I COMPAGNI COLPITI DAI DECRETI SICUREZZA.Che siano di #Minniti (PD) o #Salvini (Lega) i DecretiSicurezza producono duramente i loro effetti.Che siano #NOTAV, #lavoratori in difesa con un picchetto dei loro diritti o del posto di lavoro, #studenti, #antifascisti o #sindacalisti che supportano le lotte, le vere intenzioni repressive si palesano quando le situazioni sociali si inaspriscono per effetto della crisi.Come tanti altre precedenti, la borghesia e i ceti dominanti si tutelano attraverso leggi e apparati repressivi.A Piero Aloisi (e altri attivisti militanti), rappresentante provinciale del SI.COBAS di Caserta, presente sul territorio anche nelle mobilitazioni sociali e per l’ambiente, è stato notificato “un foglio di via obbligatorio per 3 anni dai comuni di Foggia e Manfredonia”,luoghi dove Piero e i compagni hanno sostenuto le lotte dei braccianti stranieri negli anni scorsi.L’intimazione parte dal Questore di Foggia (nemmeno più da un Magistrato) che pensa di fermare con la repressione le mobilitazioni per i diritti dei migranti stranieri che lavorano in condizioni di semi-schiavitù e abitano in ghetti sub-umani.Lotte che nel nostro paese hanno attraversato le nostre campagne negli anni 50/60 del novecento e hanno trovato sempre gli apparati dello Stato a difendere padroni ed agrari!L’Assemblea Territoriale di Aversa e del Casertano di Potere al Popolo esprime la sua solidarietà e si schiera a fianco delle compagne e compagni colpiti, come due giorno fa abbiamo fatto fuori il Tribunale Napoli Nord di Aversa a difesa di Giuliano Granato(Delegato Rsa U.S.B.), vittima di licenziamento politico.”